Marché de Noël

boulodrome Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

De 8h à 17h, nombreux exposants, gastronomie et décorations pour vos fêtes, Présence du Père Noël, promenade en calèche. Buvette.Des maquillages artistiques pour les enfants, ainsi que des sculptures de ballons.

.

boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 8 a.m. to 5 p.m., numerous exhibitors, gourmet food and festive decorations, Santa Claus, horse-drawn carriage rides. Children’s face painting and balloon sculptures.

German :

Von 8 bis 17 Uhr, zahlreiche Aussteller, Gastronomie und Dekorationen für Ihre Feste, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kutschfahrten. Kinderschminken und Ballonskulpturen.

Italiano :

Dalle 8.00 alle 17.00, una serie di espositori, cibo e decorazioni festive, Babbo Natale e giri in carrozza. Pittura del viso per bambini e sculture di palloncini.

Espanol :

De 8.00 a 17.00 horas, multitud de expositores, comida y decoración festiva, Papá Noel y paseos en coche de caballos. Pintura de caras para niños y esculturas de globos.

L’événement Marché de Noël Dunières a été mis à jour le 2025-10-17 par Haut Pays du Velay Tourisme