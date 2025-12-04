Marché de Noël durable et local

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Changeons notre manière de faire des cadeaux à Noël ! Découvrez les biens services de commerçants locaux.

Rendez-vous de 16h à 20h le mercredi 10 décembre à Quai n°3. Marché de Noël organisé par Cêhapi.

Avec

Bobee & Cie Articles textile zéro déchet

Cêhapi bons cadeaux

Charlie Bouillie Petite papeterie en papier marbré, Artisanat peinture décorative et impressions à la cuve

Domaine des pommes d’Armor Cidres, jus de pomme, vinaigre

Kakou Créations Objets et accessoires artisanaux et artistiques

La ferme de l’Aubépine Rillettes et terrines de volailles

L’échappée Benne Jouets, vêtements, etc

Malice et Charles-Louis Carnets, livres objets, publications slam, nouvelles romans

Muriel Collache décorations murales, des cartes et marque page à base de cyanotype

Pascale Voisin Auto-massage self-shiatsu

Uni vers soi Colors Tests couleurs matières et formes de vêtements à offrir .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

L’événement Marché de Noël durable et local Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Montfort Communauté