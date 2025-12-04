Marché de Noël durable et local Montfort-sur-Meu
Marché de Noël durable et local Montfort-sur-Meu mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël durable et local
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Changeons notre manière de faire des cadeaux à Noël ! Découvrez les biens services de commerçants locaux.
Rendez-vous de 16h à 20h le mercredi 10 décembre à Quai n°3. Marché de Noël organisé par Cêhapi.
Avec
Bobee & Cie Articles textile zéro déchet
Cêhapi bons cadeaux
Charlie Bouillie Petite papeterie en papier marbré, Artisanat peinture décorative et impressions à la cuve
Domaine des pommes d’Armor Cidres, jus de pomme, vinaigre
Kakou Créations Objets et accessoires artisanaux et artistiques
La ferme de l’Aubépine Rillettes et terrines de volailles
L’échappée Benne Jouets, vêtements, etc
Malice et Charles-Louis Carnets, livres objets, publications slam, nouvelles romans
Muriel Collache décorations murales, des cartes et marque page à base de cyanotype
Pascale Voisin Auto-massage self-shiatsu
Uni vers soi Colors Tests couleurs matières et formes de vêtements à offrir .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
English :
L’événement Marché de Noël durable et local Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Montfort Communauté