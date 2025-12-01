MARCHÉ DE NOËL Durban-Corbières
MARCHÉ DE NOËL Durban-Corbières dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Durban-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Sur la place du Marché à Durban-Corbières.
Animations gratuites
Passage du Père Noël vers 16h.
Buvettes, tartiflette…
Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 50 53 09 59
English :
On the Place du Marché in Durban-Corbières.
Free entertainment
Santa Claus passes by around 4pm.
Refreshments, tartiflette…
German :
Auf dem Marktplatz in Durban-Corbières.
Kostenlose Animationen
Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns gegen 16 Uhr.
Getränke, Tartiflette…
Italiano :
In Place du Marché a Durban-Corbières.
Animazione gratuita
Babbo Natale passerà verso le 16.00.
Rinfresco, tartiflette…
Espanol :
En la Place du Marché de Durban-Corbières.
Entretenimiento gratuito
Papá Noel pasará por allí hacia las 16 h.
Refrescos, tartiflette…
