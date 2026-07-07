Marché de Noël Duttlenheim
dimanche 13 décembre 2026 · Duttlenheim
Informations pratiques
Duttlenheim
Marché de Noël
1 Place de la Mairie Duttlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Petit marché de Noël, idée cadeau et produits d’artisanat 100% local. Passage du père Noël, contes de Noël et cracheur de feu.
Marché de Noël artisanal avec des exposants locaux
Spectacle de cracheur de Feu
Passage du Père Noël
Concert de Noël de la Musique Alsatia à l’Eglise Saint Louis à 15h30 .
1 Place de la Mairie Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 43 49 24 c.metzger@duttlenheim.fr
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English :
Small Christmas market, gift ideas and 100% local crafts. A visit from Santa Claus, Christmas tales and a fire-eater.
L’événement Marché de Noël Duttlenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig