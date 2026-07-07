Informations pratiques

Duttlenheim

Marché de Noël

1 Place de la Mairie Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Petit marché de Noël, idée cadeau et produits d’artisanat 100% local. Passage du père Noël, contes de Noël et cracheur de feu.

Marché de Noël artisanal avec des exposants locaux

Spectacle de cracheur de Feu

Passage du Père Noël

Concert de Noël de la Musique Alsatia à l’Eglise Saint Louis à 15h30 .

1 Place de la Mairie Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 43 49 24 c.metzger@duttlenheim.fr

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English :

Small Christmas market, gift ideas and 100% local crafts. A visit from Santa Claus, Christmas tales and a fire-eater.

L’événement Marché de Noël Duttlenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig