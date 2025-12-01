Marché de Noël 780 route de vaillant 07370 Eclassan Eclassan
Marché de Noël
780 route de vaillant 07370 Eclassan 780 route de Vaillant Eclassan Ardèche
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Marché de Noël, une quinzaine d’exposants seront présents, artisans et créateurs , ainsi que nos producteurs locaux. Des animations sont prévue pour les enfants et un groupe de musique animera cette belle soirée.
+33 6 77 87 29 22 asso.lieu.partage.vaillant@gmail.com
English :
Christmas market, some fifteen exhibitors will be present, including craftsmen and designers, as well as our local producers. There will be entertainment for children, and a live band will liven up the evening.
German :
Weihnachtsmarkt, etwa 15 Aussteller sind anwesend, darunter Kunsthandwerker und Designer sowie unsere lokalen Produzenten. Für Kinder gibt es Animationen und eine Musikgruppe wird diesen schönen Abend begleiten.
Italiano :
Mercatino di Natale: saranno presenti una quindicina di espositori, tra cui artigiani e designer, oltre ai nostri produttori locali. Non mancherà l’animazione per i bambini e una band dal vivo che animerà la serata.
Espanol :
Mercado de Navidad: estarán presentes una quincena de expositores, entre artesanos y diseñadores, así como nuestros productores locales. También habrá animación infantil y un grupo musical en directo para amenizar la velada.
L’événement Marché de Noël Eclassan a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche