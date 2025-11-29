Marché de Noêl éco-responsable Noël Vert 2025 Salle des Fêtes de Gentilly Nancy

Marché de Noêl éco-responsable Noël Vert 2025

Salle des Fêtes de Gentilly
5001F Avenue du Rhin
Nancy
Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-11-29 10:00:00

2025-11-29 18:00:00

La Métropole du Grand Nancy, en lien avec la Ville de Nancy, vous invite à la cinquième édition de Noël Vert, le marché de Noël éco-responsable.

Pendant tout le week-end, la salle des fêtes de Gentilly accueillera près de 60 exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux. Vous y trouverez bougies naturelles, céramiques, vêtements et jouets de seconde main, bijoux, confitures, bières artisanales… Autant d’idées originales pour des fêtes plus responsables. Vous y découvrirez des créations uniques issues du réemploi, des objets conçus à partir de matériaux récupérés, ainsi que des produits locaux mettant en valeur le savoir-faire du territoire.

Tout au long du week-end, petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs et animations ludiques. Un espace restauration permettra de faire une pause conviviale et gourmande.Tout public

Salle des Fêtes de Gentilly
5001F Avenue du Rhin
Nancy 54100
Meurthe-et-Moselle
Grand Est
+33 3 83 98 18 40

English :

The Metropole du Grand Nancy, in association with the City of Nancy, invites you to the fifth edition of Noël Vert, the eco-responsible Christmas market.

All weekend long, the Salle des Fêtes in Gentilly will be hosting some 60 exhibitors, craftspeople, designers and local producers. You’ll find natural candles, ceramics, second-hand clothes and toys, jewelry, jams, craft beers? So many original ideas for more responsible festivities. You’ll discover one-of-a-kind creations based on reuse, objects made from recycled materials, and local products showcasing local know-how.

Throughout the weekend, young and old alike can take part in creative workshops and fun activities. There will also be a food court where you can take a break and enjoy a delicious meal.

German :

Die Metropolregion Grand Nancy lädt Sie in Verbindung mit der Stadt Nancy zur fünften Ausgabe von Grüne Weihnachten, dem umweltbewussten Weihnachtsmarkt, ein.

Das ganze Wochenende über werden im Festsaal von Gentilly fast 60 Aussteller, Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten vertreten sein. Hier finden Sie: natürliche Kerzen, Keramik, Kleidung und Spielzeug aus zweiter Hand, Schmuck, Marmeladen, handwerklich gebrautes Bier? Viele originelle Ideen für verantwortungsvolle Feste. Entdecken Sie einzigartige Kreationen aus wiederverwendeten Materialien, Gegenstände aus wiederverwendeten Materialien und lokale Produkte, die das Know-how der Region hervorheben.

Das ganze Wochenende über können Groß und Klein an kreativen Workshops und spielerischen Animationen teilnehmen. Ein Restaurantbereich bietet die Möglichkeit, eine gesellige und leckere Pause einzulegen.

Italiano :

L’Area Metropolitana di Nancy, in collaborazione con la Città di Nancy, vi invita alla quinta edizione di Noël Vert, il mercatino di Natale eco-responsabile.

Per tutto il fine settimana, il municipio di Gentilly ospiterà quasi 60 espositori, tra cui artigiani, designer e produttori locali. Troverete candele naturali, ceramiche, vestiti e giocattoli di seconda mano, gioielli, marmellate, birre artigianali? Tante idee originali per feste più responsabili. Potrete scoprire creazioni uniche realizzate con materiali riciclati, oltre a prodotti locali che mettono in mostra le competenze della regione.

Per tutto il fine settimana, grandi e piccini potranno partecipare a laboratori creativi e attività divertenti. Ci sarà anche un’area di ristorazione dove potrete fare una pausa e gustare un pasto delizioso.

Espanol :

El Área Metropolitana de Nancy, en asociación con la ciudad de Nancy, le invita a la quinta edición de Noël Vert, el mercado navideño eco-responsable.

Durante todo el fin de semana, la sala de fiestas de Gentilly acogerá a cerca de 60 expositores, entre artesanos, diseñadores y productores locales. Encontrará velas naturales, cerámica, ropa y juguetes de segunda mano, bisutería, mermeladas, cervezas artesanales? Muchas ideas originales para unas fiestas más responsables. Podrá descubrir creaciones únicas hechas con materiales reciclados, así como productos locales que muestran el saber hacer de la región.

Durante todo el fin de semana, grandes y pequeños podrán participar en talleres creativos y actividades lúdicas. También habrá una zona de restauración donde podrá hacer una pausa y disfrutar de una deliciosa comida.

