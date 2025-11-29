Marché de Noël | École Don Bosco Compiègne
Marché de Noël | École Don Bosco Compiègne samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël | École Don Bosco
17 Rue du Four Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre grand Marché de Noël Don Bosco !
Au programme
– Stands artisanaux et idées cadeaux.
– Restauration sur place hot-dogs & frites.
– Ateliers des mamans.
– Stand religieux crèches & santons.
– Épicerie fine pour les gourmets.
– Librairie et stands de jeux pour toute la famille.
– Brocante pleine de trouvailles.
– Ambiance musicale et chants de Noël.
– Rencontre avec le Père Noël pour émerveiller les enfants.
Un rendez-vous convivial et chaleureux pour préparer les fêtes dans la magie de Noël !
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre grand Marché de Noël Don Bosco !
Au programme
– Stands artisanaux et idées cadeaux.
– Restauration sur place hot-dogs & frites.
– Ateliers des mamans.
– Stand religieux crèches & santons.
– Épicerie fine pour les gourmets.
– Librairie et stands de jeux pour toute la famille.
– Brocante pleine de trouvailles.
– Ambiance musicale et chants de Noël.
– Rencontre avec le Père Noël pour émerveiller les enfants.
Un rendez-vous convivial et chaleureux pour préparer les fêtes dans la magie de Noël ! .
17 Rue du Four Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France secretariatdonbosco60@gmail.com
English :
We are pleased to invite you to our big Don Bosco Christmas Market!
On the program:
– Craft stalls and gift ideas.
– On-site catering: hot dogs & fries.
– Moms’ workshops.
– Religious stand: cribs & santons.
– Delicatessen for gourmets.
– Bookstore and game stands for the whole family.
– A flea market full of finds.
– Musical atmosphere and carols.
– Meet Santa Claus to fill children with wonder.
A warm and friendly gathering to prepare for the festive season in the magic of Christmas!
German :
Wir freuen uns, Sie zu unserem großen Don Bosco Weihnachtsmarkt einladen zu dürfen!
Auf dem Programm stehen:
– Kunsthandwerkliche Stände und Geschenkideen.
– Verpflegung vor Ort: Hotdogs & Pommes frites.
– Workshops der Mütter.
– Religiöser Stand: Krippen & Santons.
– Feinkostladen für Feinschmecker.
– Buchhandlung und Spielstände für die ganze Familie.
– Trödelmarkt mit vielen Fundstücken.
– Musikalische Umrahmung und Weihnachtslieder.
– Treffen mit dem Weihnachtsmann, um die Kinder in Staunen zu versetzen.
Ein geselliges und gemütliches Treffen, um sich im Zauber von Weihnachten auf die Feiertage vorzubereiten!
Italiano :
Siamo lieti di invitarvi al nostro grande Mercatino di Natale Don Bosco!
In programma:
– Bancarelle di artigianato e idee regalo.
– Ristorazione in loco: hot dog e patatine.
– Laboratori per mamme.
– Bancarella religiosa: culle e santoni.
– Delicatessen per i buongustai.
– Libreria e bancarelle di giochi per tutta la famiglia.
– Mercatino delle pulci ricco di oggetti.
– Atmosfera musicale e canti.
– Un incontro con Babbo Natale per riempire di meraviglia i bambini.
Un modo caldo e amichevole per prepararsi alle feste nella magia del Natale!
Espanol :
Estamos encantados de invitarle a nuestro gran Mercado de Navidad de Don Bosco
En el programa:
– Puestos de artesanía y regalos.
– Restauración in situ: perritos calientes y patatas fritas.
– Talleres para madres.
– Puesto religioso: cunas y santones.
– Delicatessen para gourmets.
– Librería y puestos de juegos para toda la familia.
– Rastro lleno de hallazgos.
– Ambiente musical y villancicos.
– Encuentro con Papá Noel para maravillar a los niños.
Una forma cálida y acogedora de prepararse para las fiestas en la magia de la Navidad
L’événement Marché de Noël | École Don Bosco Compiègne a été mis à jour le 2025-11-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme