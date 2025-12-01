Marché de Noël Ecole George Sand

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’ Association des Parents d’Elèves de l’école G. Sand organise son marché de Noël au profit de la coopérative scolaire.

Au programme: nombreux exposants, ateliers créatifs pour les enfants, maquillage et tombola.

Visite du Père Noël de 11H à 12H et de 15H à 17H. Petite restauration et buvette sur place .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 21 39 21

English :

The Association des Parents d’Elèves de l’école G. Sand school is holding its Christmas market in aid of the school cooperative.

L’événement Marché de Noël Ecole George Sand Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Vallée de la Creuse