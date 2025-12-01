Marché de Noël

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Comme le veut la tradition, la Ville d’Ecommoy vous invite à venir au Marché de Noël.

Vous y rencontrerez de nombreux exposants, associations et artisans qui vous présenteront leurs créations, qu’elles soient culinaires, décoratives ou artistiques.

L’arrivée de la calèche sera au rendez-vous à 12h et à 16h.

Les échassiers d’ART FLEX et les peluches de SUN LIGHT viendront animer la journée. Un spectacle de pyrotechnie assuré par ART FLEX.

Pour clore cette journée extraordinaire, le public sera invité à suivre la fanfare jusqu’au terrain de football du Collège pour se laisser éblouir par un FEU D’ARTIFICE SPÉCIAL NOËL, pour petits et grands.

Le feu d’artifice du 13 juillet ayant dû être annulé cet été de sécheresse, il a donc été remis pour cette autre événement marquant de l’année. .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Écommoy a été mis à jour le 2025-10-10 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois