Marché de Noël Écuisses

Ambiance magique et festive.

Une cinquantaine d’artisans et producteurs locaux

des bijoux, des poteries, des bougies, des savons, des vêtements, des accessoires textile, des tricots, de magnifiques sacs, des livres jeunesse régionaux et adultes, des jeux, des décos de Noël, des décos en bois…

Producteurs locaux ou de nos montagnes du vin, des alcools et liqueurs, des bières, des chutney, ketchups, confitures, du thé et des épices, des fromages et salaisons des Alpes et du Jura, du miel, de la châtaigne, du poisson fumé ou en rillettes et des gâteaux (brioches praline, orientaux, etc.).

Animations et atelier du Père Noël pour les enfants.

Boîte aux lettres du Père Noël.

Restauration tartiflettes, huîtres, escargots…

Buvette au bénéfice de l’école.

Entrée gratuite. .

Place du Huit Mai Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 31 09 82 nature.ecuisses@gmail.com

