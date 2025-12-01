Marché de Noël Écuisses
Marché de Noël Écuisses vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Huit Mai Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 15:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
Ambiance magique et festive.
Une cinquantaine d’artisans et producteurs locaux
des bijoux, des poteries, des bougies, des savons, des vêtements, des accessoires textile, des tricots, de magnifiques sacs, des livres jeunesse régionaux et adultes, des jeux, des décos de Noël, des décos en bois…
Producteurs locaux ou de nos montagnes du vin, des alcools et liqueurs, des bières, des chutney, ketchups, confitures, du thé et des épices, des fromages et salaisons des Alpes et du Jura, du miel, de la châtaigne, du poisson fumé ou en rillettes et des gâteaux (brioches praline, orientaux, etc.).
Animations et atelier du Père Noël pour les enfants.
Boîte aux lettres du Père Noël.
Restauration tartiflettes, huîtres, escargots…
Buvette au bénéfice de l’école.
Entrée gratuite. .
Place du Huit Mai Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 31 09 82 nature.ecuisses@gmail.com
