Marché de Noël Place de l’église Égriselles-le-Bocage

Marché de Noël

Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Marché d’artisans et commerçants, lectures, ateliers bricolage et jeux sur le thème de noël pour les enfants, visite du Père Noël, balade à poney, Restauration et buvette, Chants de Noël par la Chorale du Bocage, concours de cookies et repas de Noël avec animation. .

Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 01 17 mairie.bocage@orange.fr

