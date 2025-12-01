Marché de Noël Place de l’église Égriselles-le-Bocage
Marché de Noël Place de l’église Égriselles-le-Bocage vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage Yonne
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Marché d’artisans et commerçants, lectures, ateliers bricolage et jeux sur le thème de noël pour les enfants, visite du Père Noël, balade à poney, Restauration et buvette, Chants de Noël par la Chorale du Bocage, concours de cookies et repas de Noël avec animation. .
Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 01 17 mairie.bocage@orange.fr
