Marché de Noël Eguberriko Merkatua Salle Airetik Saint-Palais samedi 29 novembre 2025.

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Marché de l’ikastola d’Amikuze avec créateurs, artisans et producteurs locaux et nombreuses animations. Restauration et buvette sur place.   .

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78  eguberrikomerkatua.amikuze@gmail.com

