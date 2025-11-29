Marché de Noël Eguberriko Merkatua Salle Airetik Saint-Palais
Marché de Noël Eguberriko Merkatua Salle Airetik Saint-Palais samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Eguberriko Merkatua
Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Marché de l’ikastola d’Amikuze avec créateurs, artisans et producteurs locaux et nombreuses animations. Restauration et buvette sur place. .
Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 eguberrikomerkatua.amikuze@gmail.com
