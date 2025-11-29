Marché de Noël Eguberriko Merkatua Salle Airetik Saint-Palais

Marché de Noël Eguberriko Merkatua

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Marché de l’ikastola d’Amikuze avec créateurs, artisans et producteurs locaux et nombreuses animations. Restauration et buvette sur place. .

Salle Airetik Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 eguberrikomerkatua.amikuze@gmail.com

