Marché de Noël Éguzon-Chantôme

Marché de Noël
2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme Indre
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël à Eguzon-Chantôme.
Marché artisanal de Noël avec de nombreux exposants (gastronomie, décoration, cadeaux, vins et spiritueux, jouets en bois,…) pour préparer votre liste de cadeaux de Noël. En présence du Père Noël. .
2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04
English :
Christmas market in Eguzon-Chantôme.
German :
Weihnachtsmarkt in Eguzon-Chantôme.
Italiano :
Mercatino di Natale a Eguzon-Chantôme.
Espanol :
Mercado de Navidad en Eguzon-Chantôme.
