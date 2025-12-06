Marché de Noël Éguzon-Chantôme

Marché de Noël Éguzon-Chantôme samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël à Eguzon-Chantôme.

Marché artisanal de Noël avec de nombreux exposants (gastronomie, décoration, cadeaux, vins et spiritueux, jouets en bois,…) pour préparer votre liste de cadeaux de Noël. En présence du Père Noël. .

2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04

Christmas market in Eguzon-Chantôme.

Weihnachtsmarkt in Eguzon-Chantôme.

Mercatino di Natale a Eguzon-Chantôme.

Mercado de Navidad en Eguzon-Chantôme.

