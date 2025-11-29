Marché de Noël Ehpad Athée Athée
Parc du château Athée Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Petit marché de Noël organisé par l’équipe d’animation de l’EPAHD .
Parc du château Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 16 95
