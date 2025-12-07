Marché de Noël Ehpad les Jardins de Génissieux Génissieux

Marché de Noël Ehpad les Jardins de Génissieux

85 route des Chasses Génissieux Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Venez profiter d’un moment chaleureux et festif autour de Noël !

Au programme plusieurs animations, une ambiance conviviale et de nombreux exposants à découvrir.

N’hésitez pas à venir passer un bon moment et trouver de belles idées cadeaux !

85 route des Chasses Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 34 34 m.beaugiraud@colisee.fr

English :

Come and enjoy a warm and festive Christmas atmosphere!

On the program: lots of entertainment, a friendly atmosphere and plenty of exhibitors to discover.

Don’t hesitate to come and have a good time and find some great gift ideas!

