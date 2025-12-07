Marché de Noël Ehpad les Jardins de Génissieux Génissieux
Marché de Noël Ehpad les Jardins de Génissieux Génissieux dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Ehpad les Jardins de Génissieux
85 route des Chasses Génissieux Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Venez profiter d’un moment chaleureux et festif autour de Noël !
Au programme plusieurs animations, une ambiance conviviale et de nombreux exposants à découvrir.
N’hésitez pas à venir passer un bon moment et trouver de belles idées cadeaux !
85 route des Chasses Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 34 34 m.beaugiraud@colisee.fr
English :
Come and enjoy a warm and festive Christmas atmosphere!
On the program: lots of entertainment, a friendly atmosphere and plenty of exhibitors to discover.
Don’t hesitate to come and have a good time and find some great gift ideas!
