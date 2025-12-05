Marché de Noël en Alsace au départ de Gy

Place de la mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez découvrir la magie de Noël à Kaysersberg, un village médiéval magnifique où chaque édifice, chaque coin de rue vous fait basculer dans une ambiance féérique. Voyage en bus organisé par l’association Dynamiques Monts de Gy au départ de Gy (place de la mairie) à 8h30. Retour prévu vers 22h. 22€/pers. Inscription obligatoire. .

Place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 35 76 01

English : Marché de Noël en Alsace au départ de Gy

German : Marché de Noël en Alsace au départ de Gy

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël en Alsace au départ de Gy Gy a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY