Marché de Noël en troglo de Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou

Plongez dans le monde féérique des troglodytes et découvrez cette année une nouvelle scénographie grandeur nature mise en scène par l’agence Sensorielle !

Le Marché de Noël de Doué-la-Fontaine est le rendez-vous incontournable de la fin d’année ! Chaque année, le premier week-end de décembre, on se presse dans les caves troglodytiques des Arènes pour découvrir la fabuleuse décoration imaginée pour l’occasion et faire son shopping pour les fêtes.

De nombreux exposants

Au cœur des arènes troglodytiques, cet évènement attire chaque année un public conquis venu découvrir la scénographie des caves et plus de 75 exposants ravis de présenter leurs créations dans un site insolite. Retrouvez une multitude de produits régionaux et artisanaux !

Une ambiance magique

Que serait le traditionnel marché de Noël de Doué sans ses animations et sa scénographie à couper le souffle ? Depuis trois ans l’agence Sensorielle nous plonge dans un monde merveilleux où petits et grands retrouvent la magie de Noël. Tout au long de la journée, retrouvez des groupes de musiques avec la participation de Los Percutos, un collectif enflammé regroupant une trentaine de percussionnistes, un accordéoniste, un spectacle sur échasse, des sculptures sur ballon et l’incontournable visite du Père-Noël.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025. .

English :

Immerse yourself in the magical world of troglodytes, and this year discover a new life-size scenography staged by the Sensorielle agency!

German :

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt der Höhlenbewohner und entdecken Sie dieses Jahr eine neue Szenografie in Lebensgröße, die von der Agentur Sensorielle in Szene gesetzt wurde!

Italiano :

Tuffatevi nel magico mondo dei trogloditi e scoprite una nuova scenografia a grandezza naturale progettata dall’agenzia Sensorielle!

Espanol :

Sumérjase en el mágico mundo de los trogloditas y descubra una nueva escenografía a tamaño real diseñada por la agencia Sensorielle

