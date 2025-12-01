Marché de Noël en troglo Dénezé-sous-Doué

Marché de Noël en troglo

10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Les Maisons Troglodytes de Forges ont le plaisir de vous convier à leur marché de Noël en troglo ! Une trentaine d’artisans et producteurs sont présents.

+33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com

English :

Les Maisons Troglodytes de Forges are delighted to invite you to their Troglo Christmas Market! Around thirty craftsmen and producers will be present.

