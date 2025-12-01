Marché de Noël en troglo Dénezé-sous-Doué
Marché de Noël en troglo Dénezé-sous-Doué dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël en troglo
10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Les Maisons Troglodytes de Forges ont le plaisir de vous convier à leur marché de Noël en troglo ! Une trentaine d’artisans et producteurs sont présents.
10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com
English :
Les Maisons Troglodytes de Forges are delighted to invite you to their Troglo Christmas Market! Around thirty craftsmen and producers will be present.
L’événement Marché de Noël en troglo Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME