Marché de Noël en Troglo Souzay-Champigny

Une trentaine d’exposants présents dans les troglodytes de Souzay-Champigny décorés et illuminés aux couleurs de Noël !
Produits du terroir, créations artisanales… Une palette de produits diversifiés pour faire des emplettes !
Un trentaine d’exposants sur place proposant
-Des créations artisanales bijoux, jouets, textile, savon, décoration…
-Des produits de terroir vin, bière, spiritueux, miel, fromage, charcuterie, confiserie…
Petite restauration et buvette sur place (fouées et vin chaud)
-Entrée gratuite
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 20h. .
Parcours Troglodyte Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr
English :
Around thirty exhibitors in the troglodytes of Souzay-Champigny, decorated and illuminated in the colors of Christmas!
Local produce, handcrafted creations… A wide range of products to shop for!
German :
Etwa dreißig Aussteller präsentieren sich in den weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Höhlen von Souzay-Champigny!
Produkte aus der Region, handwerkliche Kreationen… Eine vielfältige Produktpalette zum Einkaufen!
Italiano :
Una trentina di espositori nei trogloditi di Souzay-Champigny, decorati e illuminati con i colori del Natale!
Prodotti locali, creazioni artigianali… Una vasta gamma di prodotti da acquistare!
Espanol :
Una treintena de expositores en los trogloditas de Souzay-Champigny, ¡decorados e iluminados con los colores de la Navidad!
Productos locales, creaciones artesanales… ¡Una amplia gama de productos para sus compras!
