Marché de Noël en Troglo Souzay-Champigny

Marché de Noël en Troglo

Parcours Troglodyte Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Une trentaine d’exposants présents dans les troglodytes de Souzay-Champigny décorés et illuminés aux couleurs de Noël !

Produits du terroir, créations artisanales… Une palette de produits diversifiés pour faire des emplettes !

Un trentaine d’exposants sur place proposant

-Des créations artisanales bijoux, jouets, textile, savon, décoration…

-Des produits de terroir vin, bière, spiritueux, miel, fromage, charcuterie, confiserie…

Petite restauration et buvette sur place (fouées et vin chaud)

-Entrée gratuite

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 20h. .

Parcours Troglodyte Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr

English :

Around thirty exhibitors in the troglodytes of Souzay-Champigny, decorated and illuminated in the colors of Christmas!

Local produce, handcrafted creations… A wide range of products to shop for!

German :

Etwa dreißig Aussteller präsentieren sich in den weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Höhlen von Souzay-Champigny!

Produkte aus der Region, handwerkliche Kreationen… Eine vielfältige Produktpalette zum Einkaufen!

Italiano :

Una trentina di espositori nei trogloditi di Souzay-Champigny, decorati e illuminati con i colori del Natale!

Prodotti locali, creazioni artigianali… Una vasta gamma di prodotti da acquistare!

Espanol :

Una treintena de expositores en los trogloditas de Souzay-Champigny, ¡decorados e iluminados con los colores de la Navidad!

Productos locales, creaciones artesanales… ¡Una amplia gama de productos para sus compras!

