Marché de Noël en troglodytes à Souzay

Sur le parcours troglodyte Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les Troglodytes de Souzay revêtissent leurs habits de Noël à l’occasion de la 16ème édition du marché de Noël. Ce marché est organisé par la mairie, en partenariat avec le Comité des fêtes de Souzay-Champigny.

Comme chaque année, la rue du Commerce s’illumine et accueille le marché de Noël.

Une trentaine d’exposants est présent pour vous accueillir, et propose un palette de produits gourmands.

Des créations originales sont aussi présentées bijoux, coutellerie, objets artistiques…

Une belle occasion pour réaliser vos emplettes de Noël !

Vin chaud et fouées sont proposés à la buvette.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 de 11h à 20h. .

Sur le parcours troglodyte Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr

English :

The Troglodytes de Souzay are decked out for Christmas with the 16th annual Christmas market. The market is organized by the town hall, in partnership with the Comité des fêtes de Souzay-Champigny.

L’événement Marché de Noël en troglodytes à Souzay Souzay-Champigny a été mis à jour le 2025-11-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME