Marché de Noël Salle Charles Ferdinand Entrange

Marché de Noël
Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Le Marché de Noël de l’APEE fait son retour à Entrange !
Venez faire vos achats de fin d’année dans une ambiance conviviale !Tout public
Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est ape.entrange2018@gmail.com
English :
The APEE Christmas Market returns to Entrange!
Come and do your end-of-year shopping in a friendly atmosphere!
