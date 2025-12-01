Marché de Noël Salle Charles Ferdinand Entrange

Marché de Noël

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël de l’APEE fait son retour à Entrange !

Venez faire vos achats de fin d’année dans une ambiance conviviale !Tout public

0 .

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est ape.entrange2018@gmail.com

English :

The APEE Christmas Market returns to Entrange!

Come and do your end-of-year shopping in a friendly atmosphere!

L’événement Marché de Noël Entrange a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS