Marché de Noël Épouville

Avenue Aristide Briand Épouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Le comité des fêtes organise son marché de Noël, samedi 22 de 12h à 18h et dimanche 23 novembre de 10h à 17h.

Balade en calèche avec le Père Noël samedi de 14h à 17h.

Tombola, restauration et vin chaud. .

Avenue Aristide Briand Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 07 40

English : Marché de Noël Épouville

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Épouville Épouville a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie