Marché de Noël Épouville Épouville
Avenue Aristide Briand Épouville Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Le comité des fêtes organise son marché de Noël, samedi 22 de 12h à 18h et dimanche 23 novembre de 10h à 17h.
Balade en calèche avec le Père Noël samedi de 14h à 17h.
Tombola, restauration et vin chaud. .
Avenue Aristide Briand Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 07 40
