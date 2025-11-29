Marché de Noël équitable d’Artisans du monde Ingersheim

Marché de Noël équitable d’Artisans du monde

Dans une ambiance festive et chaleureuse, l’occasion de trouver des idées cadeaux équitables et originales, venant des pays du Sud. Avec un Salon de thé pour une pause gourmande.

Exposition-vente de produits Équitables Alimentaires et Artisanaux. C'est l'occasion de trouver des cadeaux originaux et équitables venant des pays du Sud. Ambiance festive , avec un Salon de thé pour une pause gourmande.

English :

In a warm, festive atmosphere, an opportunity to find original, fair-trade gift ideas from the countries of the South. With a tearoom for a gourmet break.

German :

In einer festlichen und herzlichen Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit, faire und originelle Geschenkideen aus den Ländern des Südens zu finden. Mit einem Salon de thé für eine Schlemmerpause.

Italiano :

In un’atmosfera calda e festosa, è l’occasione per trovare idee regalo originali ed equosolidali provenienti dai Paesi del Sud. Con una sala da tè per una pausa golosa.

Espanol :

En un ambiente cálido y festivo, esta es su oportunidad de encontrar ideas de regalos originales y de comercio justo procedentes de los países del Sur. Con un salón de té para una pausa gastronómica.

