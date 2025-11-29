Marché de Noël équitable Manufacture des Tabacs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Noël équitable regroupe 12 associations* et a pour objectif, dans un cadre festif, d’informer et de faire prendre conscience des problèmes de développement dans différents pays du monde, de promouvoir et vendre des objets artisanaux dans une démarche solidaire au profit d’actions de développement, et de présenter chaque association et ses actions à partir de panneaux et/ou de vidéos.Toutes les associations présentes ont de plus une délégation locale dans la métropole nantaise. Elles sont engagées pour œuvrer à la promotion et la défense des droits humains.Les 12 associations : Amnesty International, Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, Enfants du Rwanda, Femmes solidaires, Juley Enfants du ladakh, Madagascar Solidev, MNLE, Partage, Tartite, Terre de Vie, Une p’tite Goutte d’Eau.

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

02 40 89 33 47