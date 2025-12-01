MARCHÉ DE NOËL Ernée
Place de l'église Ernée
13 décembre 2025 14:00:00
13 décembre 2025 22:00:00
13 au 14 décembre 2025
Marché de Noël du 13 au 14 décembre place de l’église • Animations, illuminations, buvette, restauration
• Défilé de tracteurs illuminés Samedi 13 décembre, à 19h30. Dans le cadre du marché de Noël d’Arctom’ en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs d’Ernée.
• Marche de Noël Artcom’ village de l’église place Renault Morlière week-end du 13 et 14 décembre 2025
Samedi 14h, dimanche 10h -18h avec spectacle
• Vendredi 12 décembre Trail Urbain du Crédit Mutuel organisé par Ernée Running.
Buvette et restauration .
Place de l’église Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 71 10
English :
Christmas market December 13 to 14 place de l’église ? Entertainment, illuminations, refreshment stalls, catering
German :
Weihnachtsmarkt 13. bis 14. Dezember Place de l’Eglise ? Animationen, Beleuchtung, Imbissbude, Essen und Trinken
Italiano :
Mercatino di Natale 13-14 dicembre place de l’église? Intrattenimento, illuminazioni, rinfreschi e gastronomia
Espanol :
Mercado de Navidad 13 y 14 de diciembre place de l’église ? Entretenimiento, iluminación, puestos de refrescos, restaurantes
