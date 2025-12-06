Marché de Noël Château de Caumale Escalans
Marché de Noël Château de Caumale Escalans samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
La magie de Noël s’empare du Château de Caumale avec un marché qui fera briller les yeux des petits et grands enfants grâce aux brocante, décoration, bijoux et arts de la table.
Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 14 11 59
English : Marché de Noël
The magic of Christmas takes hold of the Château de Caumale with a market that will sparkle in the eyes of young and old alike, featuring antiques, decorations, jewelry and tableware.
German : Marché de Noël
Der Weihnachtszauber bemächtigt sich des Schlosses von Caumale mit einem Markt, der mit Trödel, Dekoration, Schmuck und Tischkultur die Augen von kleinen und großen Kindern zum Leuchten bringt.
Italiano :
La magia del Natale si impossessa del Castello di Caumale con un mercatino che farà brillare gli occhi di grandi e piccini con oggetti di seconda mano, decorazioni, gioielli e articoli per la tavola.
Espanol : Marché de Noël
La magia de la Navidad se apodera del castillo de Caumale con un mercado que hará brillar los ojos de grandes y pequeños con artículos de segunda mano, adornos, joyas y vajillas.
L’événement Marché de Noël Escalans a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Landes d’Armagnac