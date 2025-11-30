Marché de Noël Salle du Milcolor Eslettes
Salle du Milcolor Rue des Lilas Eslettes Seine-Maritime
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
L’association CAFE vous invite ce dimanche 30 novembre à son marché de Noël !
Rendez-vous à la salle du Milcolor pour admirer les stands d’une trentaine d’artisans locaux.
Possibilité de se restaurer sur place. .
