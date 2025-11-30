Marché de Noël Salle du Milcolor Eslettes

Marché de Noël

Tarif : – –

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

L’association CAFE vous invite ce dimanche 30 novembre à son marché de Noël !

Rendez-vous à la salle du Milcolor pour admirer les stands d’une trentaine d’artisans locaux.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Salle du Milcolor Rue des Lilas Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 52 84 16

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Eslettes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin