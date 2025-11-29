Marché de Noël Espace Le Goffic Pacé
Marché de Noël Espace Le Goffic Pacé samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Espace Le Goffic Pacé 29 et 30 novembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dans le cadre d’Un Hiver à Pacé
Pour vos achats de Noël, une vingtaine d’exposants seront heureux de vous présenter leurs univers : décoration, accessoires, bijoux, gastronomie…
Organisé par le COP BAD à l’Espace Le Goffic les 29 et 30 novembre.
* De 14h à 18h le samedi
* De 10h à 18h le dimanche
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine