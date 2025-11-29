Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Espace Le Goffic Pacé 29 et 30 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dans le cadre d’Un Hiver à Pacé

Pour vos achats de Noël, une vingtaine d’exposants seront heureux de vous présenter leurs univers : décoration, accessoires, bijoux, gastronomie…
Organisé par le COP BAD à l’Espace Le Goffic les 29 et 30 novembre.

* De 14h à 18h le samedi
* De 10h à 18h le dimanche

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine