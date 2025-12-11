Marché de Noël Espagnac
Marché de Noël Espagnac dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Espagnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Objets en laine, objet déco, objets en jean. Écrivain, sacs, bijoux, peinture, poterie. Crêpes, chocolat chaud, vin chaud, pizzas, miel, vin, chocolats. Le Père Noël sera présent toute la journée pour faire vos photos. .
Salle polyvalente Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 77 24 72
