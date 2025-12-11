Marché de Noël

Salle polyvalente Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Objets en laine, objet déco, objets en jean. Écrivain, sacs, bijoux, peinture, poterie. Crêpes, chocolat chaud, vin chaud, pizzas, miel, vin, chocolats. Le Père Noël sera présent toute la journée pour faire vos photos. .

Salle polyvalente Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 77 24 72

English :

L’événement Marché de Noël Espagnac a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze