Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel
Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel
1 rue Saint-Marcel Gymnase communal Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Le marché de Noël 2025 aura lieu les 13 et 14 décembre au Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. Au programme alimentation gourmande, artisanat, décorations de Noël, idées cadeaux … et bien plus encore !
.
1 rue Saint-Marcel Gymnase communal Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 95 60 mairie@espaly.fr
English :
The 2025 Christmas market will take place on December 13 and 14 at the Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. On the program: gourmet food, crafts, Christmas decorations, gift ideas? and much more!
German :
Der Weihnachtsmarkt 2025 findet am 13. und 14. Dezember im Gymnasium von Espaly Saint-Marcel statt. Auf dem Programm stehen Gourmet-Lebensmittel, Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen… und vieles mehr!
Italiano :
Il mercatino di Natale 2025 si terrà il 13 e 14 dicembre presso il Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. In programma: cibo gourmet, artigianato, decorazioni natalizie, idee regalo e molto altro ancora!
Espanol :
El mercado navideño 2025 se celebrará los días 13 y 14 de diciembre en el Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. En el programa: comida gourmet, artesanía, decoración navideña, ideas para regalos… ¡y mucho más!
L’événement Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay