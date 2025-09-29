Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel

1 rue Saint-Marcel Gymnase communal Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

2025-12-13

Le marché de Noël 2025 aura lieu les 13 et 14 décembre au Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. Au programme alimentation gourmande, artisanat, décorations de Noël, idées cadeaux … et bien plus encore !
1 rue Saint-Marcel Gymnase communal Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 95 60  mairie@espaly.fr

English :

The 2025 Christmas market will take place on December 13 and 14 at the Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. On the program: gourmet food, crafts, Christmas decorations, gift ideas? and much more!

German :

Der Weihnachtsmarkt 2025 findet am 13. und 14. Dezember im Gymnasium von Espaly Saint-Marcel statt. Auf dem Programm stehen Gourmet-Lebensmittel, Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen… und vieles mehr!

Italiano :

Il mercatino di Natale 2025 si terrà il 13 e 14 dicembre presso il Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. In programma: cibo gourmet, artigianato, decorazioni natalizie, idee regalo e molto altro ancora!

Espanol :

El mercado navideño 2025 se celebrará los días 13 y 14 de diciembre en el Gymnase d’Espaly Saint-Marcel. En el programa: comida gourmet, artesanía, decoración navideña, ideas para regalos… ¡y mucho más!

L’événement Marché de Noël d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay