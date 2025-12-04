Marché de noël

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -3 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez découvrir créateurs et artisans locaux lors du marché noël. .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 36 43

English : Marché de noël

L’événement Marché de noël Espelette a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Pays Basque