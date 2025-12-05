MARCHÉ DE NOËL Espira-de-l’Agly

MARCHÉ DE NOËL

Espace Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Au programme: samedi 6 décembre à partir de 17h soirée des grands et dimanche 7 décembre à partir de 14h journée des enfants….

.

Espace Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 30444830 mediatheque@espira.com

English :

On the programme: Saturday, December 6 from 5 p.m. Big People’s Party and Sunday, December 7 from 2 p.m. Children’s Day….

German :

Programm: Samstag, 6. Dezember, ab 17 Uhr Abend der Großen und Sonntag, 7. Dezember, ab 14 Uhr Kindertag….

Italiano :

In programma: sabato 6 dicembre dalle 17.00 Notte dei grandi e domenica 7 dicembre dalle 14.00 Giornata dei bambini….

Espanol :

En el programa: sábado 6 de diciembre a partir de las 17.00 h. Noche de los Grandes y domingo 7 de diciembre a partir de las 14.00 h. Día de los Niños….

