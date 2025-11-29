MARCHÉ DE NOËL ESTAVAR Estavar
MARCHÉ DE NOËL ESTAVAR Estavar samedi 29 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL ESTAVAR
Estavar Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29
5e édition du marché de Noël à la Halle des Sports d’Estavar.
Samedi en fin de journée: animation musicale Gypsy années 80 Tout le week-end: maquillage pour enfants, châteaux gonflables, ateliers coloriage et courrier au Père Noêl. Arrivée du Père Noël dès 15h samedi et dimanche.
Restauration sur place (food-trucks et brasseurs).
Entrée gratuite. Organisé par le Comité des Fêtes et la Mairie
Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 77 38
English :
5th edition of the Christmas market at the Halle des Sports in Estavar.
Late Saturday: Gypsy music from the 80s All weekend: face painting, bouncy castles, coloring workshops and Santa Claus mail. Santa Claus arrives at 3pm on Saturday and Sunday.
Catering on site (food-trucks and brewers).
Free admission. Organized by the Comité des Fêtes and the Mairie
German :
5. Ausgabe des Weihnachtsmarktes in der Sporthalle von Estavar.
Samstagabend: Gypsy-Musik der 80er Jahre Das ganze Wochenende über: Kinderschminken, Hüpfburgen, Malworkshops und Post an den Weihnachtsmann. Ankunft des Weihnachtsmanns ab 15 Uhr am Samstag und Sonntag.
Verpflegung vor Ort (Foodtrucks und Brauereien).
Der Eintritt ist frei. Organisiert vom Festkomitee und der Stadtverwaltung
Italiano :
5ª edizione del mercatino di Natale presso la Halle des Sports di Estavar.
Sabato tardi: musica gitana degli anni ’80 Tutto il fine settimana: face painting per bambini, castelli gonfiabili, laboratori di colorazione e lettere a Babbo Natale. Babbo Natale arriva alle 15.00 di sabato e domenica.
Ristorazione in loco (camioncini e birrerie).
Ingresso libero. Organizzato dal Comitato delle Feste e dalla Mairie
Espanol :
5ª edición del mercado navideño en la Halle des Sports de Estavar.
Tarde del sábado: música gitana de los 80 Todo el fin de semana: pintura de caras para niños, castillos hinchables, talleres para colorear y cartas a Papá Noel. Papá Noel llega a las 15h el sábado y el domingo.
Restauración in situ (food-trucks y cerveceros).
Entrada gratuita. Organizado por el Comité de Fiestas y el Ayuntamiento
