Marché de Noël Esteville
Marché de Noël Esteville dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente 100 Rue de la Mairie Esteville Seine-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
L’association Récré’Actions organise ce dimanche 30 novembre son Marché de Noël à Esteville.
Venez à la rencontre du marché aux artisans et faire vos photos avec le Père Noël à la salle des fêtes d’Esteville. Vous pourrez également participer à la tombola et vous restaurez à la buvette.
Venez nombreux à Esteville profiter du Marché de Noël ! .
Salle polyvalente 100 Rue de la Mairie Esteville 76690 Seine-Maritime Normandie recreactionace@outlook.fr
