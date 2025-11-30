Marché de Noël Esteville

Marché de Noël

Salle polyvalente 100 Rue de la Mairie Esteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association Récré’Actions organise ce dimanche 30 novembre son Marché de Noël à Esteville.

Venez à la rencontre du marché aux artisans et faire vos photos avec le Père Noël à la salle des fêtes d’Esteville. Vous pourrez également participer à la tombola et vous restaurez à la buvette.

Venez nombreux à Esteville profiter du Marché de Noël ! .

Salle polyvalente 100 Rue de la Mairie Esteville 76690 Seine-Maritime Normandie recreactionace@outlook.fr

