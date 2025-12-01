Marché de Noël Salle Polyvalente Estivareilles
Marché de Noël Salle Polyvalente Estivareilles dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Polyvalente 5 rue de la République Estivareilles Allier
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Arrivée du Père Noël à 11h et à 16h.
Salle Polyvalente 5 rue de la République Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Arrival of Santa Claus at 11am and 4pm.
German :
Ankunft des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und um 16 Uhr.
Italiano :
Babbo Natale arriva alle 11.00 e alle 16.00.
Espanol :
Papá Noel llega a las 11 y a las 16 horas.
L’événement Marché de Noël Estivareilles a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme