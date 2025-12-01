Marché de Noël Salle Polyvalente Estivareilles

Marché de Noël

Salle Polyvalente 5 rue de la République Estivareilles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Arrivée du Père Noël à 11h et à 16h.

English :

Arrival of Santa Claus at 11am and 4pm.

German :

Ankunft des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und um 16 Uhr.

Italiano :

Babbo Natale arriva alle 11.00 e alle 16.00.

Espanol :

Papá Noel llega a las 11 y a las 16 horas.

L’événement Marché de Noël Estivareilles a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme