Marché de Noël Salle polyvalente Estivaux

Marché de Noël local. A l’intérieur et à l’extérieur. De nombreuses créations uniques mais aussi vous restaurer.
Tombola, panier à gagner. Lâcher de lanternes.
Présence du Père-Noël à 11h et à 16h.
De 10h à 17h à la salle polyvalente de La Croix des Chariots. .
Salle polyvalente La Croix des Chariots Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 73 07
