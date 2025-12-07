Marché de Noël Salle polyvalente Estivaux

Marché de Noël

Salle polyvalente La Croix des Chariots Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël local. A l’intérieur et à l’extérieur. De nombreuses créations uniques mais aussi vous restaurer.

Tombola, panier à gagner. Lâcher de lanternes.

Présence du Père-Noël à 11h et à 16h.

De 10h à 17h à la salle polyvalente de La Croix des Chariots. .

Salle polyvalente La Croix des Chariots Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 73 07

L’événement Marché de Noël Estivaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Brive Tourisme