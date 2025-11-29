Marché de Noël Salle des fêtes Estos
Marché de Noël Salle des fêtes Estos samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes 15 Rue des Jardins d'Estos Estos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’association Culture et Patrimoine organise le marché de Noël d’Estos. Vin et chocolat chauds offerts, ambiance musicale, tombola, bijoux, cosmétiques, peintures, fleurs, origami, création textile, aquarelle, école de Ledeuix… .
+33 6 22 44 69 05
