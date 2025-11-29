Marché de Noël Salle des fêtes Estos

Marché de Noël

Salle des fêtes 15 Rue des Jardins d’Estos Estos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

L’association Culture et Patrimoine organise le marché de Noël d’Estos. Vin et chocolat chauds offerts, ambiance musicale, tombola, bijoux, cosmétiques, peintures, fleurs, origami, création textile, aquarelle, école de Ledeuix… .

Salle des fêtes 15 Rue des Jardins d’Estos Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 69 05

