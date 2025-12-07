Marché de Noël et animations Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit – Accès libre Tout public

Magie de Noël, authenticité, produits locaux, artisanat et ateliers en famille seront au rendez-vous de cette édition !A l’occasion des 30 ans du jumelage franco-allemand, les festivités de Noël auront cette année une ambiance germanique… MARCHE DE NOEL Faites le plein d’idées cadeaux locales et artisanales lors du marché de Noël et profitez de ces instants magiques au milieu des lumières de Noël. Une dizaine d’exposants locaux sera présent sur la place Millénia pour proposer leurs produits ou leurs créations. Certains exposants varient entre samedi et dimanche, une excellente raison de revenir découvrir de nouvelles merveilles !Samedi 6 décembre de 11h à 20h | Dimanche 7 décembre de 11h à 18h | Gratuit – Entrée libre – Tout public CHORALE FRANCO-ALLEMANDE Laissez-vous porter par les mélodies et harmonies de la Chorale du Centre culturel franco-allemand et du Choeur Anne de Bretagne. Ce voyage musical entre l’Allemand et le Français mêle chants de Noël et pièces variées dans un esprit de partage et de convivialité pour le plaisir de tous les publics.Samedi 6 décembre, plusieurs représentations de 30 minutes dans l’après-midi. | Place Millénia | Gratuit – Tout public – Accès libre CONCERT DE NOËL Ne manquez pas le traditionnel concert de l’école de musique ! Chaque année, le Patio Musical illumine la salle de l’Héronnière le temps d’une soirée de concert. Cette expérience vous plongera instantanément dans l’atmosphère féerique des fêtes de fin d’année. Un moment musical qui saura ravir vos oreilles et ajouter une touche de magie supplémentaire à ce week-end féerique.Samedi 6 décembre à 20h | Salle de l’Héronnière | Gratuit – Entrée libre SPECTACLE-DEAMBULATION « MERE NOËL ET SES LUTINS » En attendant Noël, Mère Noël sillonne les rues pour raconter ses histoires venues du grand froid. Accompagnée de ses lutins espiègles, elle propose un spectacle interactif mêlant chansons de Noël décalées, anecdotes cocasses, quiz musicaux, jongleries, tours de magie, illuminations et sculpture de ballons…Dimanche à 12h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 30 minutes) | Place Millénia | Gratuit – Tout public – Accès libre ATELIER CREATIF « DECORATION DE BISCUITS DE NOËL » Un atelier ludique et gourmand proposé par le Comité de Jumelage, pour décorer de délicieux biscuits de Noël avec des glaçages colorés, des perles de sucre et autres surprises sucrées… Repartez avec vos créations à déguster ou à offrir !Samedi 6 décembre, en accès libre de 15h à 17h | Espace Vie Locale | Tout public – Atelier accessible dès 6 ans (accompagné). ATELIER CREATIF « SCULPTURE DE LUTIN SUR ARGILE » Découvrez les techniques de base de la sculpture, observez les volumes, laissez parler votre imagination et créez votre propre lutin en argile ! Après la création, place à la décoration : chutes de guirlandes, petits objets de récupération… tout est permis pour donner vie à votre lutin et raconter son histoire de Noël ! Atelier proposé par Lydie Gontier.Samedi et dimanche, en accès libre de 15h à 18h | Espace Vie Locale | Gratuit – Tout public – Atelier accessible dès 6 ans (accompagné) PHOTO AVEC LE PERE NOEL Installé dans son beau traîneau, le Père Noël sera présent pour rencontrer les enfants et immortaliser ce moment magique !Samedi : 11h-13h / 16h-17h30 | Dimanche : 14h-18h | Place Millénia – Gratuit et ouvert à tous STAND MAQUILLAGE Venez vous faire maquiller aux couleurs de Noël !Samedi : 14h-19h | Dimanche : 14h-18h | Place Millénia – Gratuit et ouvert à tous BAR ET RESTAURATION Tout au long du week-end, le Comité de Jumelage et la MJ Cool vous feront profiter de douceurs de Noël : biscuits, vin chaud, chocolat chaud, saucisses allemandes, bretzels, etc. Un marchand d’huîtres sera également présent le samedi entre 11h et 14h. L’accès au marché de Noël est libre et gratuit.Programme complet et horaires détaillés sur le site de la commune

Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

0240264444