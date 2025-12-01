Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM Chez Bernique Clohars-Carnoët
Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM Chez Bernique Clohars-Carnoët dimanche 21 décembre 2025.
Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM
Chez Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël dès 11h puis arrivée du Père Noël sur le quai de Bernique, avec la vedette de la SNSM. .
Chez Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20
English :
L’événement Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS