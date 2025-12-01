Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM Chez Bernique Clohars-Carnoët

Marché de noël et arrivée du père noël avec la navette de la SNSM

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Marché de Noël dès 11h puis arrivée du Père Noël sur le quai de Bernique, avec la vedette de la SNSM. .

Chez Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20

