Marché de Noël et bien-être Migé dimanche 7 décembre 2025.
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Marché très spécial, alliant les Arts, l’Artisanat, la présence de nombreux Praticiens du Bien-être, des Conférences passionnantes et des Concerts de tambours Chamaniques et de Bols chantants tibétains ; un programme pour se faire du bien tout en faisant la fête en ayant plein d’idées de cadeaux à offrir… !!
* PROGRAMME DES ANIMATIONS *
– 11h Atelier Créatif animé par Magali Siard.
– 15h Conférence sur la Réflexologie par William Conil.
– 16h Concert Chamanique
avec les Tambours d’Anne-Marie Kouchner et ses amis.
– 17h 30 Conférence sur la Lithothérapie, les bienfaits des Minéraux par William Hélios.
– 18h Concert de Bols chantants tibétains par Martine Staelens.
A Grand Plaisir de vous y Accueillir avec Chaleur et Bonne humeur ! .
Salle des fêtes Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté corinnepapillonprod@gmail.com
