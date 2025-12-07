Marché de Noël et bien-être Migé

Marché de Noël et bien-être

Marché très spécial, alliant les Arts, l’Artisanat, la présence de nombreux Praticiens du Bien-être, des Conférences passionnantes et des Concerts de tambours Chamaniques et de Bols chantants tibétains ; un programme pour se faire du bien tout en faisant la fête en ayant plein d’idées de cadeaux à offrir… !!

* PROGRAMME DES ANIMATIONS *

– 11h Atelier Créatif animé par Magali Siard.

– 15h Conférence sur la Réflexologie par William Conil.

– 16h Concert Chamanique

avec les Tambours d’Anne-Marie Kouchner et ses amis.

– 17h 30 Conférence sur la Lithothérapie, les bienfaits des Minéraux par William Hélios.

– 18h Concert de Bols chantants tibétains par Martine Staelens.

A Grand Plaisir de vous y Accueillir avec Chaleur et Bonne humeur ! .

Salle des fêtes Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté corinnepapillonprod@gmail.com

