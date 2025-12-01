Marché de Noël et Boum Familiale Rosporden

Marché de Noël et Boum Familiale

centre culturel Rosporden Finistère

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

2025-12-19

Marché de Noël et Boum familiale dans le cadre des Féérizzz

Vendredi 19 décembre

MARCHÉ DE NOËL

Une dizaine d’exposants seront présents avec des idées de cadeaux artisanaux et gourmands.

GRATUIT

Lieu parking du Centre Culturel

De 17h à 21h

BOUM FAMILIALE

Stand maquillage dans le hall (17h-19h30), Zumba avec Agathe MOREAU (18h30-19h) et DJ.

GRATUIT

Lieu Centre Culturel

De 17h à 19h30. .

centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne

