Marché de Noël et Boum Familiale Rosporden
Marché de Noël et Boum Familiale Rosporden vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël et Boum Familiale
centre culturel Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 19:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël et Boum familiale dans le cadre des Féérizzz
Vendredi 19 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Une dizaine d’exposants seront présents avec des idées de cadeaux artisanaux et gourmands.
GRATUIT
Lieu parking du Centre Culturel
De 17h à 21h
BOUM FAMILIALE
Stand maquillage dans le hall (17h-19h30), Zumba avec Agathe MOREAU (18h30-19h) et DJ.
GRATUIT
Lieu Centre Culturel
De 17h à 19h30. .
centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne
English :
L’événement Marché de Noël et Boum Familiale Rosporden a été mis à jour le 2025-11-27 par OTC CCA