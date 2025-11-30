Marché de Noël et bourse aux jouets

Salle des fêtes Cause-de-Clérans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vous cherchez des produits locaux et artisanaux à offrir pour Noël ? Rendez-vous au marché de Noël de Cause-de-Clérans et trouvez votre bonheur !

Bourse aux jouets.

Buvette et restauration. .

Salle des fêtes Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 13 06

English : Marché de Noël et bourse aux jouets

German : Marché de Noël et bourse aux jouets

Italiano :

Espanol : Marché de Noël et bourse aux jouets

L’événement Marché de Noël et bourse aux jouets Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2025-11-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides