Marché de Noël et bourse aux jouets Châteauroux

samedi 6 décembre 2025.

6 Allée des Lauriers Châteauroux Indre

Samedi 2025-12-06
2025-12-07

2025-12-06

Le Hall de Touvent accueille un marché de Noël et une bourse aux jouets.
Marché de Noël avec des producteurs/créateurs et bourse aux jouets pour les particuliers.   .

6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12 

English :

The Hall de Touvent hosts a Christmas market and toy fair.

German :

In der Halle von Touvent finden ein Weihnachtsmarkt und eine Spielzeugbörse statt.

Italiano :

La Hall de Touvent ospita un mercatino di Natale e una fiera dei giocattoli.

Espanol :

El Hall de Touvent acoge un mercado navideño y una feria del juguete.

