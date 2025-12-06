Marché de Noël et bourse aux jouets Châteauroux
Le Hall de Touvent accueille un marché de Noël et une bourse aux jouets.
Marché de Noël avec des producteurs/créateurs et bourse aux jouets pour les particuliers. .
6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12
English :
The Hall de Touvent hosts a Christmas market and toy fair.
German :
In der Halle von Touvent finden ein Weihnachtsmarkt und eine Spielzeugbörse statt.
Italiano :
La Hall de Touvent ospita un mercatino di Natale e una fiera dei giocattoli.
Espanol :
El Hall de Touvent acoge un mercado navideño y una feria del juguete.
