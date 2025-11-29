Marché de Noël et bourse aux jouets

Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Jeunesse Chapelloise organise son 1er marché de Noël et sa bourse aux jouets.

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 86 48 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays Perche Sarthois