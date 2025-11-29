Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois
Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël et bourse aux jouets
Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association Jeunesse Chapelloise organise son 1er marché de Noël et sa bourse aux jouets.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 86 48 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays Perche Sarthois