Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois

Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël et bourse aux jouets

Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-29

L’association Jeunesse Chapelloise organise son 1er marché de Noël et sa bourse aux jouets.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 86 48 04 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël et bourse aux jouets La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays Perche Sarthois