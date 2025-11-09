Marché de noël et bourse aux jouets Porcelette

Marché de noël et bourse aux jouets Porcelette dimanche 9 novembre 2025.

Marché de noël et bourse aux jouets

11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle

Cette année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et l’association Klatchcafé organisent leur marché de Noël et en plus une bourse au jouets.

Une occasion à ne pas manquer pour chiner des trésors ( livres, jouets, jeux) avant les fêtes de fin d’année. Avec plus de 60 exposants vous trouverez forcément votre bonheur !Tout public

English :

This year, the Amicale des Sapeurs-Pompiers and the Klatchcafé association are organizing their Christmas market, as well as a toy fair.

A not-to-be-missed opportunity to hunt for treasures (books, toys, games) before the festive season. With over 60 exhibitors, you’re bound to find something to suit your taste!

German :

Dieses Jahr organisieren die Amicale des Sapeurs-Pompiers und der Verein Klatchcafé ihren Weihnachtsmarkt und zusätzlich eine Spielzeugbörse.

Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um vor den Feiertagen nach Schätzen (Bücher, Spielzeug, Spiele) zu stöbern. Bei über 60 Ausstellern werden Sie garantiert fündig!

Italiano :

Quest’anno, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers e l’associazione Klatchcafé organizzano il loro mercatino di Natale e una fiera del giocattolo.

È un’occasione da non perdere per andare a caccia di tesori (libri, giocattoli, giochi) prima delle feste. Con oltre 60 espositori, troverete sicuramente quello che cercate!

Espanol :

Este año, la Amicale des Sapeurs-Pompiers y la asociación Klatchcafé organizan su mercadillo navideño, así como una feria del juguete.

Es una oportunidad que no debe perderse para buscar tesoros (libros, juguetes, juegos) antes de las fiestas. Con más de 60 expositores, ¡seguro que encuentra lo que busca!

