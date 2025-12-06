Marché de Noël et Bourse aux jouets

Poulaines Indre

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

La Commune de Poulaines vous invite à vivre un moment féérique et chaleureux à l’occasion de son marché de Noël et bourse aux jouets .

Au programme

o Un évènement pour découvrir des produits artisanaux, des décorations festives et des idées de cadeaux uniques

o Une bourse aux jouets pour offrir une seconde vie aux jouets et faire plaisir aux enfants

o La présence de Père Noël à 11h-11h30 14h-15h et 16h30-17h pour des moments inoubliables avec les petits.

o Une tombola avec de nombreux lots à gagner. Des friandises seront offertes aux enfants

o Un studio éphémère sera installé par So Photo 36 pour immortaliser ces instants magiques.

o Restauration et buvette sur place pour se réchauffer et partager un moment convivial.

Inscription à la bourse aux jouets par mail à cdavdi@yahoo.com

Evènement organisé par les ateliers du frameau de Gâtines Valençay .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 74 65 52 cdavdi36@yahoo.com

English :

The Commune de Poulaines invites you to enjoy a warm and festive Christmas market and toy fair.

German :

Die Gemeinde Poulaines lädt Sie ein, anlässlich ihres Weihnachtsmarktes und ihrer Spielzeugbörse einen märchenhaften und gemütlichen Moment zu erleben.

Italiano :

Il Comune di Poulaines vi invita a godervi un caldo e festoso mercatino di Natale e una fiera del giocattolo.

Espanol :

La Comuna de Poulaines le invita a disfrutar de un cálido y festivo mercado navideño y feria del juguete.

L’événement Marché de Noël et Bourse aux jouets Poulaines a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Chabris Pays de Bazelle