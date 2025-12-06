Marché de Noël et Bourse aux jouets Poulaines
Marché de Noël et Bourse aux jouets Poulaines samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël et Bourse aux jouets
Poulaines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La Commune de Poulaines vous invite à vivre un moment féérique et chaleureux à l’occasion de son marché de Noël et bourse aux jouets .
Au programme
o Un évènement pour découvrir des produits artisanaux, des décorations festives et des idées de cadeaux uniques
o Une bourse aux jouets pour offrir une seconde vie aux jouets et faire plaisir aux enfants
o La présence de Père Noël à 11h-11h30 14h-15h et 16h30-17h pour des moments inoubliables avec les petits.
o Une tombola avec de nombreux lots à gagner. Des friandises seront offertes aux enfants
o Un studio éphémère sera installé par So Photo 36 pour immortaliser ces instants magiques.
o Restauration et buvette sur place pour se réchauffer et partager un moment convivial.
Inscription à la bourse aux jouets par mail à cdavdi@yahoo.com
Evènement organisé par les ateliers du frameau de Gâtines Valençay .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 74 65 52 cdavdi36@yahoo.com
English :
The Commune de Poulaines invites you to enjoy a warm and festive Christmas market and toy fair.
German :
Die Gemeinde Poulaines lädt Sie ein, anlässlich ihres Weihnachtsmarktes und ihrer Spielzeugbörse einen märchenhaften und gemütlichen Moment zu erleben.
Italiano :
Il Comune di Poulaines vi invita a godervi un caldo e festoso mercatino di Natale e una fiera del giocattolo.
Espanol :
La Comuna de Poulaines le invita a disfrutar de un cálido y festivo mercado navideño y feria del juguete.
