Marché de Noël et bourse aux jouets Place de la Halle Vic-en-Bigorre

Marché artisanal de Noël et bourse aux jouets organisés par l’association La Hountagnère et les Canins Calins.

Nombreux exposants, diverses animations (sculptures sur ballons avec Sculpt1Ballon , jeux en bois avec L’Atelier du Rat Botté ), balade en calèche avec Audrey Cazenave et l’arrivée du père Noël vers 14h30, sans oublier la présence d’amis canins vêtus de leurs plus beaux costumes de noël tout au long de la journée.

Une buvette et un coin restauration sur place avec food-trucks sucré/salé afin de profiter pleinement de cette journée.

Une tombola exceptionnelle avec de nombreux lots (tirage vers 16h) avec une tombola spéciale offerte aux enfants présents.

Bonne humeur garantie, alors n’hésitez pas à venir nous voir pour passer un agréable moment festif.

La Hountagnère est une association de quartier dont l’objectif est de favoriser les échanges entre habitants au travers d’activités intergénérationnelles tout au long de l’année.

Place de la Halle Halle Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 97 88 58 mairie@vic-bigorre.fr

Christmas craft market and toy fair organized by the association La Hountagnère and Les Canins Calins.

Numerous exhibitors, various activities (balloon sculptures with Sculpt1Ballon , wooden games with L’Atelier du Rat Botté ), horse-drawn carriage ride with Audrey Cazenave and the arrival of Santa Claus around 2:30 p.m., not forgetting the presence of canine friends dressed in their finest Christmas costumes throughout the day.

An on-site refreshment area with sweet and savoury food-trucks to make the most of the day.

An exceptional tombola with lots of prizes (draw around 4 p.m.) with a special tombola offered to the children present.

A good time is guaranteed, so don’t hesitate to come and see us for a great time.

La Hountagnère is a neighborhood association whose aim is to encourage exchanges between residents through intergenerational activities throughout the year.

