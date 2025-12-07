Marché de Noël et Bourse aux jouets Yvrac-et-Malleyrand
Marché de Noël et Bourse aux jouets Yvrac-et-Malleyrand dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël et Bourse aux jouets
LE BOURG Yvrac-et-Malleyrand Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de producteurs et artisans locaux. Bourse aux jouets. Présence du Père Noël, balade en calèche et ateliers décorations pour les enfants.
.
LE BOURG Yvrac-et-Malleyrand 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine foyerruralym@gmail.com
English :
Market of local producers and craftsmen. Toy market. Santa Claus, horse-drawn carriage rides and decoration workshops for children.
German :
Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern. Börse für Spielzeug. Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kutschenfahrt und Dekorationsworkshops für Kinder.
Italiano :
Mercato dei produttori e degli artigiani locali. Mercato dei giocattoli. Babbo Natale, gite in carrozza e laboratori di decorazione per bambini.
Espanol :
Mercado de productores y artesanos locales. Mercado de juguetes. Papá Noel, paseos en coche de caballos y talleres de decoración para niños.
L’événement Marché de Noël et Bourse aux jouets Yvrac-et-Malleyrand a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord