Marché de Noël et Bourse aux jouets Yvrac-et-Malleyrand

Marché de Noël et Bourse aux jouets

LE BOURG Yvrac-et-Malleyrand Charente

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Marché de producteurs et artisans locaux. Bourse aux jouets. Présence du Père Noël, balade en calèche et ateliers décorations pour les enfants.

LE BOURG Yvrac-et-Malleyrand 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine foyerruralym@gmail.com

English :

Market of local producers and craftsmen. Toy market. Santa Claus, horse-drawn carriage rides and decoration workshops for children.

German :

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern. Börse für Spielzeug. Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kutschenfahrt und Dekorationsworkshops für Kinder.

Italiano :

Mercato dei produttori e degli artigiani locali. Mercato dei giocattoli. Babbo Natale, gite in carrozza e laboratori di decorazione per bambini.

Espanol :

Mercado de productores y artesanos locales. Mercado de juguetes. Papá Noel, paseos en coche de caballos y talleres de decoración para niños.

