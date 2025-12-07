Marché de Noël et brocante le bourg Guizengeard
Marché de Noël et brocante le bourg Guizengeard dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël et brocante
le bourg 123 rue de la Nauve Guizengeard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Brocante bourse aux jouets et marché de noël organisé par l’association des visons.
Ouvert à tous, professionnels et particuliers.
Emplacement salle des fêtes 2.50€/ml
Brocante extérieur 1.50€/ml
.
le bourg 123 rue de la Nauve Guizengeard 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 45 10 34
English : Marché de Noël et brocante
Flea market, toy exchange and Christmas market organised by the Association des Visons.
Open to all, professionals and individuals.
Location in the village hall: €2.50/ml
Outdoor flea market: €1.50/ml
German : Marché de Noël et brocante
Flohmarkt, Spielzeugbörse und Weihnachtsmarkt, organisiert von der Nerzvereinigung.
Offen für alle, Gewerbetreibende und Privatpersonen.
Standplatz im Festsaal: 2,50/ml
Trödelmarkt im Freien: 1.50 /ml
Italiano : Marché de Noël et brocante
Fiera del giocattolo e mercatino di Natale organizzati dall’Associazione Visone.
Aperto a tutti, professionisti e privati.
Spazio nella sala del villaggio 2,50?/ml
Mercato delle pulci all’aperto: 1,50?/ml
Espanol : Marché de Noël et brocante
Feria del juguete y mercado navideño organizados por la Asociación Mink.
Abierto a todos, profesionales y particulares.
Espacio en el ayuntamiento: 2,50?/ml
Mercadillo al aire libre: 1,50?/ml
L’événement Marché de Noël et brocante Guizengeard a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Sud Charente