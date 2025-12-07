Marché de Noël et brocante le bourg Guizengeard

Marché de Noël et brocante

le bourg 123 rue de la Nauve Guizengeard Charente





Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00



2025-12-07

Brocante bourse aux jouets et marché de noël organisé par l’association des visons.

Ouvert à tous, professionnels et particuliers.

Emplacement salle des fêtes 2.50€/ml

Brocante extérieur 1.50€/ml

.

le bourg 123 rue de la Nauve Guizengeard 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 45 10 34

English : Marché de Noël et brocante

Flea market, toy exchange and Christmas market organised by the Association des Visons.

Open to all, professionals and individuals.

Location in the village hall: €2.50/ml

Outdoor flea market: €1.50/ml

German : Marché de Noël et brocante

Flohmarkt, Spielzeugbörse und Weihnachtsmarkt, organisiert von der Nerzvereinigung.

Offen für alle, Gewerbetreibende und Privatpersonen.

Standplatz im Festsaal: 2,50/ml

Trödelmarkt im Freien: 1.50 /ml

Italiano : Marché de Noël et brocante

Fiera del giocattolo e mercatino di Natale organizzati dall’Associazione Visone.

Aperto a tutti, professionisti e privati.

Spazio nella sala del villaggio 2,50?/ml

Mercato delle pulci all’aperto: 1,50?/ml

Espanol : Marché de Noël et brocante

Feria del juguete y mercado navideño organizados por la Asociación Mink.

Abierto a todos, profesionales y particulares.

Espacio en el ayuntamiento: 2,50?/ml

Mercadillo al aire libre: 1,50?/ml

