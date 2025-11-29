Marché de Noël et concert dans l’église Pannecé
Marché de Noël et concert dans l’église Pannecé samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël et concert dans l’église
Place de l’Église Pannecé Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 20:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !
Exposants.
Buvette.
Tartiflette.
Concert Harpes en Ciel à l’église à 20h30, 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12ans.
Organisé par l’Amicale Laïque de Pannecé. .
Place de l’Église Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.laique.pannece@gmail.com
English :
Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!
German :
Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!
Italiano :
Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!
Espanol :
Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños
