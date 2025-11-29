Marché de Noël et concert dans l’église

Place de l'Église Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2025-11-29

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Exposants.

Buvette.

Tartiflette.

Concert Harpes en Ciel à l’église à 20h30, 5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12ans.

Organisé par l’Amicale Laïque de Pannecé. .

Place de l’Église Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.laique.pannece@gmail.com

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

L’événement Marché de Noël et concert dans l’église Pannecé a été mis à jour le 2025-11-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis